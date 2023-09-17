مدير "إسلامية نجران" يستقبل رئيسَ "تحفيظ القرآن الكريم"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 2:23 مساءً

استقبل مديرُ عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة نجران؛ رئيسَ جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشيخ ظافر بن ضيف الله القرني، والمدير التنفيذي الجديد للجمعية الشيخ عبدالله بن سعيد الجليل. وناقش اللقاءُ أعمالَ الجمعية، وإنجازاتها المختلفة تجاه تنفيذ رسالتها المباركة في خدمة كتاب الله تعالى، وتعليمه للناشئة وفي الحلق والدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم في المنطقة. وهنّأ "العتيبيُّ" المديرَ التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، بمناسبة تكليفه، متمنيًا له التوفيق والنجاح، كما تسلّم التقريرَ السنوي لأنشطة الجمعية.

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