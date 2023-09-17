انت الان تتابع كندا تساهم بـ24,5 مليون دولار لشراء معدّات دفاع جوي لأوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 2:57 مساءً

أعلن وزير الدفاع الكندي "بيل بلير"، اليوم "الأحد"، أن بلاده ستساهم بمبلغ 33 مليون دولار كندي "24.5 مليون دولار"؛ في شراكة تقودها بريطانيا لشراء معدات دفاع جوي لأوكرانيا؛ لمساعدتها في صدّ الهجمات التي تشنّها روسيا بصواريخ وطائرات مسيرة. وأوضح "بلير"، في بيان، أن هذه المساهمة المالية تأتي ضمن مساعدات عسكرية قيمتها 500 مليون دولار كندي تعهّد بها رئيس الوزراء "جاستن ترودو"، لكييف، في يونيو الماضي؛ وفقًا لـ"رويترز". ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، تعهّدت أوتاوا بتقديم مساعدات تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار كندي؛ منها مساعدات عسكرية تقدّر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار كندي. وتهدف الشراكة، التي تضمّ أيضًا الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك، إلى شراء المئات من صواريخ الدفاع الجوي القصيرة والمتوسّطة المدى وأنظمة مرتبطة بها.

كانت هذه تفاصيل خبر كندا تساهم بـ24,5 مليون دولار لشراء معدّات دفاع جوي لأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.