انت الان تتابع انطلاق فعاليات "المؤتمر العالمي لمستجدّات الأشعة الصوتية 2023م" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 4:13 مساءً

افتتح الدكتورُ أحمد بن محمد العامري مديرُ عام الإدارة العامة للخدمات الصحية، يوم أول من أمس؛ فعالياتِ المؤتمر العالمي لمستجدّات الأشعة الصوتية 2023م، والذي نظّمه مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في قاعة مكارم بفندق ماريوت، واستمرّت فعالياته لمدة ثلاثة أيام. حظي المؤتمر بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصّصين على المستويين المحلي والعالمي، تناولوا العديد من المواضيع المختلفة المتعلقة باستخدام الأشعة الصوتية للقلب في تشخيص ومعالجة جميع أمراض القلب؛ من أهمها استخدام الأشعة الصوتية في علاج صمامات القلب بالقسطرة التداخلية، والتي تعدّ من أحدث ما توصّل له الطب الحديث في هذا المجال. ويأتي هذا المؤتمرُ امتدادًا للمؤتمرات العالمية التي ينظِّمها المركز لمواكبة أحدث المستجدّات في مجال طب وجراحة القلب، وستشمل فائدتُه الأطباءَ وكادرَ التمريض وفنّيّي الأشعة.

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق فعاليات "المؤتمر العالمي لمستجدّات الأشعة الصوتية 2023م" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.