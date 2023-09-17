شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث التعاون الأمني مع نظيره الصومالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، وزير الأمن الداخلي في جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور محمد أحمد شيخ علي. ‏

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في المملكة، ووزارة الأمن الداخلي في جمهورية الصومال، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزارة الداخلية

حضر الاستقبال، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما حضره من الجانب الصومالي عدد من كبار المسؤولين بوزارة الأمن الداخلي.