شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 968 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الحالي، من انتزاع 968 لغما في مختلف مناطق اليمن.

وتضمنت 5 ألغام مضادة للأفراد، و49 لغما مضادا للدبابات، وعبوة ناسفة واحدة و 913 ذخيرة غير منفجرة.

محافظة عدن

ونزع فريق "مسام" 17 لغماً مضاداً للدبابات و698 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن الفريق من نزع لغمين مضادين للدبابات و7 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، و 11 لغماً مضادا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، و 6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق 44 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوادي، ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية حريب، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عين بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 12 لغماً مضاداً للدبابات و123 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و لغم واحد مضاد للدبابات و 17 ذخيرة غير منفجرة بمديرية موزع، ولغم واحد مضاد للأفراد بمديرية صبر، و3 ألغام مضادة للأفراد و23 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.

مركز الملك سلمان للإغاثة

وأصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر سبتمبر حتى الآن 1.751 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 415 ألفاً و494 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.