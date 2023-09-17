شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مرشحًا يتنافسون على مستوى المملكة لجائزة "حمدان بن راشد" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترشيح 23 من فئتي المعلم المتميز والطالب المتميز على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، للمرحلة التالية من جائزة مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز في الدورة 26.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، د. ايف بن عابد الزارع، المرشحين والمرشحات على مستوى الإدارة للمرحلة التالية على مستوى المملكة، متمنياً لهم التوفيق والفوز في المراحل القادمة من الجائزة.

يذكر أن قائمة الفائزين والفائزات على مستوى الإدارة في فئة المعلم المتميز ضمت كلاً من أسامة الزهراني ومحمد مدخلي ومشعل الزهراني وأمل الحارثي وجواهر بن منيع وحصة التمامي وحياة الشهري وسارة النفيعي وشيخة الدوسري وعواطف العتيبي وفاطمة السبيعي ونوف الدوسري وفاء العنزي ووفاء الربيعان.

فيما ضمت القائمة من فئة الطالب المتميز كلاً من بدر المطيري وعلي المعلم وياسر المطيري والهنوف القزلان وتالا الحربي وراما الغامدي ورسيل المطيري وسارة الفارس ووتين البريدي.