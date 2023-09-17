شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الكشافة تشارك في الملتقى الكشفي الشبابي الدولي للتحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم الأحد، مُشاركتها في الملتقى الكشفي الشبابي الدولي للتحول الرقمي الذي تستضيفه وتنظمه جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية والمعهد العربي للتخطيط تحت شعار "إبداع وابتكار" ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر الحالي، بمشاركة أكثر من 180 قائداً وكشافاً ورائداً من الجنسين يمثلون 43 جمعية وهيئة واتحاد كشفي.

وقد أقيم، اليوم الأحد، حفل افتتاح الملتقى بمقر المعهد العربي بحضور رئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور عبدالله الطريجي، الذي القى كلمة أكد فيها أن محتوى الملتقى تم إعداده من قبل أكاديميين ومتخصصين ومستشارين ومن أصحاب الخبرات العلمية والعملية، كما أكد مدير المعهد العربي للتخطيط، الدكتور بدر مال الله، أن المعهد يعتز بالمساهمة في تقديم الأنشطة التي تخدم الشباب.

وقال الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، عمرو حمدي، في كلمته بحفل الافتتاح أن الملتقى فرصة لتبادل الخبرات بين شباب الجمعيات الكشفية المشاركة والعمل على التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجههم، مؤكداً على الإيجابيات الكثيرة للتحول الرقمي، وداعياً المشاركين الى تطبيق ما سيتلقونه في الملتقى من معارف ومهارات.

فيما رأى رئيس لجنة مستشاري الشباب الكشفي العربي، محمد علي بوشيبة، أن الملتقى فرصة للمشاركين لتبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة وصولاً لرؤية كشفية ناجحة في التحول الرقمي.

من جانبه أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبدالله الفهد؛ حرص الجمعية على المشاركة في هذا الملتقى لتستفيد وتفيد المشاركين من خبراتها في موضوع الملتقى، حيث انتهجت الجمعية التحول الرقمي منذُ عدة سنوات في الكثير من أعمالها وبرامجها بتوفير نظام رقمي متطور من خلال تسخيرها كافة التقنيات الحديثة للارتقاء بكافة أعمالها التطوعية والتدريبية؛ وحوكمة ذلك التحول وفقاً لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030؛ مما ساعد كثيراً في تحسين أداء وفاعلية كافة أعمال الجمعية.

من ناحية أخرى تم اختيار دلال متعب العتيبي من وفد المملكة العربية السعودية مساعداً لمقرر الملتقى.