شكرا لقرائتكم خبر عن صور| احتفاءً باليوم الوطني.. المباني تكتسي بـ"اللون الأخضر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزينت مباني الدوائر الحكومية والأهلية في مدن ومحافظات المملكة، باللون الأخضر إذ طوقتها عقود الإنارة الخضراء وتوشحت بعلم الوطن.

وعلقت المباني اللوحات والعبارات الوطنية الخاصة، في صورة رسمت منظرًا بديعًا.

يأتي ذلك تزامناً مع الإحتفال باليوم الوطني 93.

شعار اليوم الوطني

من ناحية أخرى، نفذت أمانة منطقة حائل، أول أمس الجمعة، لوحة لأكبر تجمع بشري بالمملكة لشعار اليوم الوطني الــ 93 "نحلم ونحقق"، في حديقة الورود، بمشاركة جهات حكومية، وأكثر من 1500 مشارك ومتطوع ومتطوعة، بطول 5000 متر مربع، ضمن احتفالات اليوم الوطني، بإجمالي 3000 ساعة تطوعية.

وتحت شعار "نحلم ونحقق" اصطف الآلاف من المتطوعين أبناء منطقة حائل، إلى جانب العديد من أفراد الجاليات المقيمة، وكونوا لوحة فنية مبدعة، للمشاركة في اليوم الوطني.