شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | الخُبر.. 2000 مشارك يجسدون لوحة "وطن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، نفذ أكثر من ألفي متطوع ومتطوعة تصميم مبادرة "لوحة وطن" في نسختها الثالثة بالواجهة البحرية بالخبر بالتزامن قرب اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 93 والذي يصادف 23 سبتمبر الجاري، ونفذ اللوحة مكتب العمل بالمحافظة على مساحة تزيد عن 2500 متر مربع.

لوحة وطن

وثمن مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن المقبل رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية لهذه المبادرة ، مؤكداً: "أن اليوم الوطني يوم عزيز على الجميع لنستذكر فيه الذكرى الخالدة لهذا الوطن وما قام به الملك المؤسس -طيب الله ثراه- بتوحيد هذه البلاد المترامية الأطراف ليكمل مسيرة الخير والنماء أبناءه الملوك من بعده، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، حفظه الله ، ولنستلهم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الخطط الطموحة وتحقيق المستحيل بالتطور الكبير الذي شهدته المملكة، ونحن اليوم في هذه المبادرة التي ضمت مشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة وكذلك المتطوعين والجاليات في المنطقة الشرقية الذي شاركونا بهجة بتكوين لوحة وطن في نسختها الثالثة".

تشكيلًا بشريًّا

وقال مدير مكتب العمل بالخبر منصور آل بن علي بأن اللوحة في هذا العام تضمنت تشكيلًا بشريًّا لعبارة " نحلم ونحقق " بمشاركة أكثر من ألفين متطوع و20 جهة حكومية وأكثر من عشر جاليات مقيمة والطلاب والطالبات، حيث تم توثيق الحدث لنشره تزامنًا مع الاحتفالات باليوم الوطني، الذي يرمز لملحمة التوحيد والانتصارات والتاريخ المشرف للمملكة، وتم تجسيد صورة لرجل الفضاء السعودي بشكل احترافي من خلال مهندسين مختصين، وتم العمل على ذلك لأكثر من أسبوعين، و أن فكرة المبادرة تدور حول تجسيد شعار اليوم الوطني السعودي 93 بتشكيل بشري، مشيرًا إلى أن تصميم اللوحة على مساحة 2500 متر مربع يعطي دلالة بأهمية الحدث الوطني الكبير الذي نفخر به جميعًا.

ولفت: " قد نُفذ هذا العمل بكل إتقان وجودة، وهو امتداد للمبادرة التي نفذت العام الماضي في لوحة وطن في نسختها الثانية والأولى، ولاقت نجاحًا كبيرًا، ونستمر في نسخ هذه التجربة وتنفيذها؛ وهذا شيء جميل أن نتنافس في حب الوطن ونعبر عن الولاء والحب للوطن وقيادته".

وقدم منصور آل بن علي، شكره لجميع الجهات المشاركة والمتطوعين والجاليات، وكل من ساهم وشارك في إنجاز هذا العمل الوطني الذي يعكس حب وولاء وانتماء كل من يعيش على تراب هذه الأرض.