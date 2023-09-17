شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي مباراة قوية عندما يواجة فريق أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

وتقام المباراة بين نادي اتحاد جدة السعودي وبين فريق أجمك الأوزبكي في تمام الساعة الساعة السابعة من مساء غدٍ الأثنين على ملعب الملك مدينة عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"،وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى مجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وأوقعت القرعة نادي اتحاد جدة السعودي في مجموعة واحدة مكونه من سابهان أصفهان الإيراني، والقوة الجوية العراقية، وأجمك الأوزبكي، بالبطولة التي يسعى للمنافسة عليها.

وتشهد البطولة للمرة الأولى إلغاء نظام التجمع بمنافسات دور المجموعات على أن يلعب كل فريق ثلاثة مباريات ذهابا وإيابًا وكذلك في الأدوار الإقصائية.

ويسعي فريق اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، خلال النسخة الحالية لاستعادة أمجاده في البطولة وخاصة في ظل التعاقدات الكبيرة التي قام بها الصيف الماضي وكانت أبرزهم كريم بنزيما، ونجولو كانتي،والبرازيلي فابينيو، بالصيف المنتهي.

واستقر سانتو على تشكيل اتحاد جدة للمباراة، حيث من المتوقع أن يدخل المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي:عبد الله المعيوف.

خط الدفاع:أحمد بامسعود-لويس فيليبي-حسن قادش- أحمد شراحيلي- مدالله العليا.

خط الوسط:نجولو كانتي فابينيو.

خط الهجوم:صلاح العمري كريم بنزيما رومارينيو.