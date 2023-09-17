السعودية | "العدل" السعودية: منصة "تراضي" تصدر أكثر من 6 آلاف وثيقة صلح تجاري

شكرا لقرائتكم "العدل" السعودية: منصة "تراضي" تصدر أكثر من 6 آلاف وثيقة صلح تجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة العدل السعودية عن إنهاء أكثر من 6 آلاف قضية تجارية صلحًا عبر منصة تراضي الإلكترونية، بعيدًا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة.

وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي تحقيقًا لمستهدفات مبادرة "تفعيل منظومة المصالحة" وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.

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ويقدم "مركز المصالحة" خدمات الصلح من خلال منصة تراضي الرقمية (taradhi.moj.gov.sa)، حيث يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة؛ مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة "سندات تنفيذية" يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.

وشهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة "تراضي"، تحسنًا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص، التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.