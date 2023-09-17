شكرا لقرائتكم خبر عن للأيتام .. إطلاق منصة "مستقل" لاستقبال طلبات تملك السكن التنموي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" منصة " مستقل "، لتسجيل المؤهلين من المستفيدين المشمولين ضمن لائحة الإسكان التنموي لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة سكن للإسكان التنموي.

وتتيح المنصة الفرصة لأيتام إخاء لتملك السكن من خلال شراء وحدات سكنية ضمن مشاريع وزارة الإسكان بالمملكة، وتقديم خصومات للمستفيدين بالتشارك والتساوي بين الأطراف المعنية في دفع قيمة الوحدة السكنية.

سيتي سكيب العالمي

وتأتي "مستقل" كمرحلة أولى واستكمالاً للإجراءات النظامية المقررة في الاتفاقية الثلاثية التي أبرمتها المؤسسة مؤخراً ضمن فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي"، والتي تهدف لتوفير حلول سكنية ملائمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة من مستفيدي مؤسسة إخاء بمختلف مناطق المملكة.

وتضمنت أهلية التقديم ممن لديه قبول في بوابة الدعم السكني التنموي من أبناء المؤسسة العزاب الذكور للفئة العمرية من ( 18ــ 24 ) عاما , في الموقع الإلكتروني لـ" إخاء" وممن تنطبق عليهم شروط ومعايير المبادرة.