السعودية | توجيه خطباء المساجد بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن “وحدة الصف”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة، الموافق السابع من شهر ربيع الأول لعام 1445هـ، للحديث عن نعمة التوحيد ووحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة الرشيدة.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أن آل الشيخ وجّه خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة؛ للحديث عمّا أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد ووحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة الرشيدة، والتأكيد على تعزيز قيم الانتماء الوطني واللحمة الوطنية.