شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفر كان يشيد بتطور الكرة والملاعب السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشاد الألماني أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ وحارس مرمى المانشافت السابق، بالتجربة السعودية من حيث التطور الذي تشهده الملاعب في الفترة الأخيرة.

وكان أوليفر كان، في زيارته للسعودية تفقد الخطة التي تنتتهجها السعودية للأرتقاء الدوري السعودي من خلال جلب العديد من نجوم العالم.

كما التقى أوليفر كان بعدد من نجوم الدوري السعودي مثل كرستيانو رونالدو وسادو ماني تنائي النصر ونيمار دا سيلفا نجم الهلال وحرص على التقاط الصور معاهم.

وكتب أوليفر كان عبر حسابه الشخصي عبر منصة "X "اليوم الأحد "سيكون من المثير رؤية كيفية تطور الدوري السعودي للمحترفين في المستقبل".

وأشار أنه تفقد المركز التدريبي الخاص بنادي النصر وتابع مران الفريق برفقة كرستيانو رونالدو وسادو ماني ونشر صور خاصة بهم أثناء التدريب.

وحرص أوليفر كان، على نشر صور للبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق الهلال السعودي، أثناء زيارته لمران فريق الزعيم ومتابعة استعداداته للفترة المقبلة.

وتابع كان: "كجزء من زيارتي، أنني زرتُ أندية الدوري السعودي للمحترفين،شكرا للهلال على حُسن أستضافتكم من خلال ناديكم الأسطوري، لحظة رائعة مقابلة المدربين واللاعبين ونجم نجومهم نيمار".