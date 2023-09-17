شكرا لقرائتكم خبر 3 آلاف زيارة منزلية لـ248 مريضا نفسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم، ممثلا بقسم الرعاية الصحية المنزلية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م، 3168 زيارة، شملت 248 مريضا، وذلك ضمن جهوده بتقديم وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية والعلاج من الأمراض النفسية والعقلية.

وبين تجمع القصيم الصحي أن خدمات برنامج الرعاية المنزلية يشمل المرضى وذويهم وتقديم كل ما يحتاجونه من رعاية تلطيفية ومتابعة وتقييم ضغط الدم والسكري، ودعم نفسي واجتماعي، وتوعية صحية، إضافة إلى إعطاء لقاحات موسمية للمرضى.

وأضاف «إن المستشفى يقوم بتجهيز جميع احتياجات المرضى بمختلف المستلزمات الطبية قبل وبعد إحالتهم إلى المنزل لتلقي الرعاية بين أهليهم وذويهم، حيث تم توزيع 14 جهازا ما بين سرير ومرتبة وكرسي، ومستلزمات طبية (مفارش، فوط صحية، قفازات، مناديل معطره)، وتوزيع 100 كسوة صيفية، مشيرا إلى إنه في إطار تفعيل المشاركة والمسؤولية المجتمعية جرى تفعيل برنامج مبادرة تحسين بيئة سلامة المرضى.