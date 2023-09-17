3 آلاف زيارة منزلية لـ248 مريضا نفسيا

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وبين تجمع القصيم الصحي أن خدمات برنامج الرعاية المنزلية يشمل المرضى وذويهم وتقديم كل ما يحتاجونه من رعاية تلطيفية ومتابعة وتقييم ضغط الدم والسكري، ودعم نفسي واجتماعي، وتوعية صحية، إضافة إلى إعطاء لقاحات موسمية للمرضى.
وأضاف «إن المستشفى يقوم بتجهيز جميع احتياجات المرضى بمختلف المستلزمات الطبية قبل وبعد إحالتهم إلى المنزل لتلقي الرعاية بين أهليهم وذويهم، حيث تم توزيع 14 جهازا ما بين سرير ومرتبة وكرسي، ومستلزمات طبية (مفارش، فوط صحية، قفازات، مناديل معطره)، وتوزيع 100 كسوة صيفية، مشيرا إلى إنه في إطار تفعيل المشاركة والمسؤولية المجتمعية جرى تفعيل برنامج مبادرة تحسين بيئة سلامة المرضى.
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