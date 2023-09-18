معلمات رياض الأطفال.. مخاطر عالية!

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17 سبتمبر 2023, 8:02 مساءً
مع انطلاق العام الدراسي 1445هـ أعلنت وزارة التعليم 11500 وظيفة بنظام العقود الحكومية. وبالفعل تم التعاقد مع معلمين ومعلمات على هذه العقود، بينما تجاهلت الوزارة الآلاف من معلمات رياض الأطفال اللائي عملن في مدارسها سنوات كمتعاقدات مع إحدى شركات الموارد البشرية الخاصة، برواتب مقطوعة دون علاوة سنوية!!
أليس من حق المعلمات القديمات (رياض أطفال) أن يتم تثبيتهن أولاً على الأحد عشر ألف وظيفة مستحدثة؟! ومن يأتي بعدهن يتعاقد مع الشركة الخاصة لحين توافُر وظائف حكومية جديدة!!
الأكثر غرابة أن الوزارة لم تخصص حتى 10٪ من الوظائف الحكومية لمعلمات رياض الأطفال كجبر للخواطر؛ وهو ما يعني أنهن سقطن من حسابات الوزارة أصلاً!
معلمات رياض الأطفال المتعاقدات درسن في الجامعات السعودية، وحصلن على شهادة البكالوريوس، ويُدرِّسن الطلاب والطالبات في أهم مراحل نموهم وأصعبها على الإطلاق، وليس لدى حديثي وحديثات التعيين من المعلمين والمعلمات ما يجعل الوزارة تقدمهم على من سبقهم إلى العمل لديها!
إحدى معلمات رياض الأطفال تقدمت على أحد المصارف لمنحها تمويلاً، ولكن المصرف رفض منحها تمويلاً تتجاوز أقساط سداده العام الواحد؛ لكونها متعاقدة لمدة عام مع شركة عالية المخاطر، قد تلفظها بعد انتهاء عقدها السنوي!!
نتمنى أن نقرأ قريبًا عن قرار يعالج العقود المؤقتة لمعلمات رياض الأطفال، وأن تمنحهن الوزارة الأولوية في العقود الحكومية، وأن لا تجعلهن عرضة للتجاوز الوظيفي والمخاطر العالية!!
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