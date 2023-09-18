انت الان تتابع "البديوي" يشيد بجهود السعودية وعُمان لإيجاد حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لإيجاد حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية.

وأكد أن جولة المحادثات مع الوفد الحوثي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، هي خطوة من الخطوات المهمة المبذولة من قبل المملكة تجاه تحقيق السلام في اليمن، متمنياً لجولة المفاوضات النجاح والخروج بنتائج إيجابية تساعد في وضع حل دائم وشامل للأزمة اليمنية، لتنعم اليمن وشعبها بالاستقرار والأمان والتنمية والازدهار.

كانت هذه تفاصيل خبر "البديوي" يشيد بجهود السعودية وعُمان لإيجاد حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.