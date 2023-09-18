"هيئة الاتصالات" تطلق مبادرة مشتركة مع اتحاد ITU لإيجاد حلول مبتكرة تسد الفجوة الرقمية عالمياً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 9:18 مساءً

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مبادرة مشتركة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بهدف إيجاد حلول مبتكرة تسخّر خدمات الاتصالات التقليدية والفضائية للإسهام في تحدي سد الفجوة الرقمية عالمياً، وذلك ضمن أعمال الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة "SDG Digital" المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وأكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي على الدور المحوري لقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في دفع عجلة التنمية المستدامة من أجل تحقيق الرفاه والازدهار للجميع، مشيراً إلى أن إطلاق المبادرة يأتي تأكيداً للدور القيادي والريادي للمملكة في تسخير خدمات الاتصالات والفضاء والتقنية لخدمة البشرية. ويسعى الحدث الرقمي للتنمية المستدامة "SDG Digital" لتسليط الضوء على البيانات والتقنيات الرقمية ودورها المهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول 2030، وأهمية توجيه التقنيات الرقمية للإسهام في مواجهة التحديات المستجدة.

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