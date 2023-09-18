البرلمان العربي يثمن جهود المملكة وسلطنة عُمان لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 9:57 مساءً

ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الجهود التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال سلام شامل وعادل، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً لكافة المبادرات السابقة والمبادرة الخليجية التي مهدت الطريق لاستعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني. وأعرب "العسومي"، في بيان له يوم الأحد، عن تطلعه أن تسير الأمور على النحو الذي يٌمكن اليمنيين من إنهاء حالة الحرب التي عاش فيها لسنوات وعانى خلالها من ظروف إنسانية صعبة، فضلاً عن العمل على إرساء قواعد الدولة الوطنية وتطوير مؤسساتها وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب اليمني. وقال رئيس البرلمان العربي: إنه منذ بداية الأزمة والمملكة العربية السعودية تقود جهوداً كبيرة من أجل التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، والسعي بجانب أشقائها للعمل على نزع فتيل النزاع بين اليمنيين والوصول باليمن إلى بر الأمان والاستقرار، مثمناً المساعي الحثيثة التي قامت بها الدبلوماسية العُمانية من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة.

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