السعودية تدين اقتحام مجموعة متطرفين المسجد الأقصى: استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعدُّ تعديًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمَّلت وزارة الخارجية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، كما شددت على مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع.

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