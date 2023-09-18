شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد حرص المملكة على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، حرص المملكة على بذل كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية أمس الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الحل السياسي للأزمة السورية، وجهود المملكة والأمم المتحدة في هذا الشأن، ومنها مخرجات القمة العربية في جدة.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. عبد العزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

ويلتقي زير خارجية أوزبكستان

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية أمس الأحد، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، ومستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. عبد العزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.