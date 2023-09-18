شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الترفيه: مفاجآت سارة لزوار موسم الرياض هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ أن الفعاليات القادمة في موسم الرياض ستمثل مفاجآت ضخمة تسر كل زوار هذا الموسم من مختلف أنحاء العالم.

وتابع في برنامج " الحكاية" على فضائية MBC، أن حفل الافتتاح سيشهد أيضًا إقامة أكبر نزال في الملاكمة في الوزن الثقيل، وأن الحفل سيجري نقله عبر عديد القنوات العالمية.

وأضاف: تجاوزنا 22 رقمًا قياسيًا في هيئة الترفيه، وتضاعف عدد السياح 300% عن العام الماضي، وموسم الرياض هذا العام يستهدف مليون ونصف سائح.

120 مليون زائر

قال رئيس هيئة الترفيه إن أكثر من 120 مليون شخص زاروا مواقع الترفيه في مختلف مناطق المملكة خلال السنوات الماضية، كما تعدى زوار موسم الرياض 37 مليون زائر.

وأضاف أن هذه الزيارات تجري وسط عدد من الفعاليات الضخمة التي نظمتها الدولة وفق رؤية المملكة 2030.

واستطرد: نستهدف في موسم الرياض 2023 جذب الزوار والترويج في الأسواق العالمية، ومنها أمريكا وبريطانيا وأوروبا والصين والهند إلى جانب الشرق الأوسط.