شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي: المملكة تقود جهودًا كبيرة للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالجهود التي تبذلها المملكة وسلطنة عمان لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال سلام شامل وعادل.

وقال في بيان له يوم الأحد: منذ بداية الأزمة والمملكة العربية السعودية تقود جهودًا كبيرة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، والسعي بجانب أشقائها للعمل على نزع فتيل النزاع بين اليمنيين والوصول باليمن إلى بر الأمان والاستقرار.

وثمّن المساعي الحثيثة التي قامت بها الدبلوماسية العمانية من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة.

استكمال المبادرة الخليجية

أكد العسومي أن هذه الجهود تأتي استكمالًا للمبادرات السابقة، والمبادرة الخليجية التي مهدت الطريق لاستعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني.

وأعرب عن تطلعه أن تسير الأمور على النحو الذي يمكّن اليمنيين من إنهاء حالة الحرب التي عاش فيها لسنوات، وعانى خلالها ظروفًا إنسانية صعبة، فضلًا عن العمل على إرساء قواعد الدولة الوطنية، وتطوير مؤسساتها وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.