مجلس إدارة جامعة الملك سعود يعقد اجتماعه الأول

الرياض - محمد الوسيري - عقد مجلس إدارة جامعة الملك سعود اليوم اجتماعه الأول برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وحضور أعضاء المجلس.

محمد يوسف

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