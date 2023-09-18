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مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المروجين

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات، ضمن جهودها الأمنية في الحرب على المخدرات.

تفاصيل الضبطيات

وقالت مكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ومواطن بمحافظة صبيا في منطقة جازان؛ لترويجهما 31 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

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وأضافت: كما تم القبض على 4 مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ترويج إمفيتامين

وتابعت: كما تم القبض على مواطن بمحافظة المخواة في منطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وأردفت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة تبوك؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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