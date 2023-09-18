شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الترفيه: طموح سمو ولي العهد أكبر حافز لتحقيق أهدافنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إنهم يستمدون طموحهم في هيئة الترفيه من طموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وقال في برنامج " الحكاية" على فضائية MBC: سمو ولي العهد سقف طموحه عالٍ، وهذا هو الحافز عندنا، لو قدمنا 100 يكون طموحه 1000، ولو قدمت 1000 يكون طموحه مليون، وهدفنا إرضاء طموحه دائمًا.

وتابع: "هناك أشياء طلبها منا الأمير محمد بن سلمان، لا بدّ أن نقدمها في وقت معين وبخطة معينة، وعاملين عليها دراسات واستشاريين وعقود ملزمة وصورة كاملة ووزارات داخل وخارج المملكة، وقدمنا خططنا حتى نهاية 2025، وأعطونا ملاحظاتهم وتوجيهاتهم، وطلب منا تقديم خطة عامي 2026 و2027 قبل انتهاء 2023".

وأضاف: "كل فريق العمل في الترفيه سعوديين، وما هي عنصرية فهو يتعامل مع كل الجنسيات، لكنه يبني ويعمل بأيادٍ سعودية أولاد وبنات".

مفاجآت في موسم الرياض

وأكد أن الفعاليات القادمة في موسم الرياض ستمثل مفاجآت ضخمة تسر كل زوار هذا الموسم من مختلف أنحاء العالم.

وتابع، أن حفل الافتتاح سيشهد إقامة أكبر نزال في الملاكمة في الوزن الثقيل، وحتى الآن لدينا من بريطانيا فقط طلب 10 آلاف تذكرة لمباراة الملاكمة (battle of the baddest)، مشيرًا إلى أن الحفل سيجري نقله عبر عديد القنوات العالمية.

وأضاف: تجاوزنا 22 رقمًا قياسيًا في هيئة الترفيه، وتضاعف عدد السياح 300% عن العام الماضي، وموسم الرياض هذا العام يستهدف مليون ونصف سائح.

120 مليون زائر

قال رئيس هيئة الترفيه إن أكثر من 120 مليون شخص زاروا مواقع الترفيه في مختلف مناطق المملكة خلال السنوات الماضية، كما تعدى زوار موسم الرياض 37 مليون زائر.

وأضاف أن هذه الزيارات تجري وسط عدد من الفعاليات الضخمة التي نظمتها الدولة وفق رؤية المملكة 2030.

واستطرد: نستهدف في موسم الرياض 2023 جذب الزوار والترويج في الأسواق العالمية، ومنها أمريكا وبريطانيا وأوروبا والصين والهند إلى جانب الشرق الأوسط.

كما نستهدف 450 مليون ريال في 3 شهور من داخل المملكة، ونستهدف 50 مليون دولار من خارج المملكة، وخلق 200 ألف فرصة عمل.

رونالدو سفير موسم الرياض

أشار رئيس هيئة الترفيه إلى أن كريستيانو رونالدو سيكون سفيرًا في موسم الرياض، كما ستقام بطولة كرة قدم عالمية بمشاركة الهلال والنصر وفريق عالمي، وقال: كذلك ندرس إقامة حفل اعتزال الأسطورة محمد الشلهوب في موسم الرياض.

كما أوضح أن هناك فيلمًا سعوديًا للمخرج السعودي محمد الملا يجري تصويره في البوليفارد، وأنه وافق واعتمد دعم فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث للنجم أحمد عز، وقال: "وهنصرف مبلغ كبير لرفع جودة الإنتاج وتصوير جزء في البوليفارد".

وتابع: أفضل 100 Food Truck على مستوى العالم من نيويورك وكل مكان سيأتون لموسم الرياض بكامل الـstaff.

نقدم محتوى لا يستطيعه أحد غيرنا

أضاف المستشار تركي آل الشيخ: "في السنوات الماضية كنا نجري ورا الناس، الآن الوضع تغير وهناك طوابير ناس تريد العمل في السعودية وموسم الرياض".

وتساءل: "ليه في الرياض كل الفنانين دول بيوافقوا يقفوا جنب بعض على المسرح؟ الناس بتقول فلوس بس، إحنا بنقدم محتوى لا يستطيع أحد غيرنا تقديمه والموضوع مش فلوس فقط".

وتابع: "ما أشوف إن اللي قاله محمد الحلو غلط، بيقول أغنية مش قرآن، بيقول عمار يا سعودية ليه حد يزعل؟ هي عدو ولا شقيقة؟، وإيه المشكلة لما أصالة تشكر المملكة العربية السعودية؟ أعظم انجازات أصالة مع شركات إنتاج سعودية.. ليه الحساسية؟

وأردف: "هذه حساسية مصطنعة ولو فيه جهات بتغذيها ولا تردعها دي المشكلة".