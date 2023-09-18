السعودية | محافظ بيشة و محافظ بلقرن ومحافظ النماص يزورون مهرجان صفري بيشة في دورته الـ11

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_عسير

زار سعادة محافظ بيشة عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، مساء اليوم الأحد، وسعادة محافظ بلقرن عبدالله بن سلطان بن هشبل وسعادة محافظ النماص سعد بن هياف القرقاح، وعدد من المشاركين في أولى ورش عمل “دراسة واقع السلم المجتمعي في عسير وسبل تعزيزه”، التي انطلقت اليوم، مقر مهرجان صفري بيشة في دورته الحادية عشرة، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في ساحة سوق التمور بالمحافظة، وذلك تحت شعار “الصفري عالمي”، وبحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ومشاركة العديد من الشركات الوطنية والمصانع المحلية ومنتجي التمور.

وتجول المحافظون الثلاثة والمشاركون في الورشة في أرجاء المهرجان؛ حيث اطلعوا على ما تقدمه الجهات العارضة والمزارعون من منتجات التمور .

كما اطلعوا عن كثب على أنشطة المهرجان المصاحبة من فعاليات وبرامج وورش عمل.

بعدها، أقام سعادة محافظ بيشة مأدبة عشاء بمقر المحافظة لمحافظي بلقرن والنماص وفريق الدراسة و المشاركين في والورشة.