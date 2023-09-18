شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "الهلال الأحمر" يطلق المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، تعقد هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم الاثنين، المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية الأول من نوعه الذي تستضيفه الهيئة في مدينة الرياض خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر الحاليّ.

ويعد المؤتمر استكمالًا لمسيرة الهلال الأحمر السعودي التي تزيد على 90 عامًا، ليأتي هذا المؤتمر داعمًا لرسالتها الإنسانية التي تسعى للحفاظ على صحة الإنسان، من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الإسعافية، التي تشكل الحلقة الأولى في الرعاية الطبية العاجلة لتتكامل مع المنظومة الصحية.

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وذلك من خلال استعراض آخر ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات العلمية في هذا المجال، إذ تولي حكومة المملكة اهتمامًا خاصًا بصحة الإنسان.

تبادل الخبرات والتجارب

من هذا المنطلق يهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات في مجال الخدمات الإسعافية والإنسانية، وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، والعمل على وضع خطط واستراتيجيات جديدة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الإسعافية على المستويين الإقليمي والدولي، مكملة بذلك منظومة رعايتها الصحية.

ويضم المؤتمر 3 مسارات رئيسة، هي: مسار الخدمات الإسعافية، ومسار مهارات الإسعافات الأولية، ومسار التطوع، إضافة إلى إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة في المجالين الإسعافي والإنسانية، ومناقشة الأبحاث في مجال الخدمات الإسعافية خلال فترة انعقاد المؤتمر.

كما سيشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين البارزين في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي.

بناء القدرات لمواجهة الأزمات

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي د. جلال العويس، أن الهيئة إضافة إلى واجبها الانساني الذي تتشرف به وهو تقديم الخدمات الإسعافية، فهي عضو فاعل في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتعمل يدًا بيد مع الشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر مع 190 جمعية وطنية لخدمة العمل الإنساني.

وأضافت: لا سيما أن ما يشهده العالم من أزمات وكوارث وحروب يفرض علينا الاستمرار في بناء القدرات لمواجهة الأزمات بكل كفاءة".

وأشار إلى أن أهمية المؤتمر تأتي في ظل الاحتياج المتزايد على تحسين جودة الخدمات الإسعافية العاجلة وسرعتها، وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمصابين.

وعدّ المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي في مجال الخدمات الإسعافية والإنسانية، وإبراز جهودها في المجالات الإنسانية والإسعافيه، مستلهمة ذلك من رؤيتها بتحقيق الريادة في حفظ الأرواح وخدمة الإنسان ومشاركة المجتمع.