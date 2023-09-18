أمطار ورياح نشطة في هذه المناطق اليوم الاثنين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 5:17 صباحاً

تُشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج مُحاكاة حاسوبية، إلى توقعات بأن تبقى المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية تحت تأثير اضطرابات جوية يوم الاثنين يرافقها فرص هطول أمطار رعدية بإذن الله. وفي التفاصيل، يُتوقع أن يتجدد نشاط الغيوم الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الاثنين على مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة، يرافقها هطول أمطار مُتوسطة في أغلبها، قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية ويصحبها حدوث الرعد ونشاط في الرياح الهابطة، مع احتمالية جريان للأودية والشعباب. أما في باقي المناطق، فيكون الطقس مُستقرًّا بوجه عام وتبقى الأجواء حارة نهارًا في مُختلف المناطق، ومن المُحتمل أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على الشريط الساحلي للمدينة المنورة ومكة المكرمة بما فيها جدة، وقد تثير بعض الأتربة والغبار في المناطق المفتوحة.

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