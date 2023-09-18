انت الان تتابع زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 5:21 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر شمال إيطاليا اليوم. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 03.10 بالتوقيت العالمي، على بعد 5.9 كلم شمال غرب بلدة مارادي في منطقة توسكانا التي يسكنها نحو 3.4 آلاف شخص، وبعمق عشرة كيلومترات. ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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