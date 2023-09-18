انت الان تتابع "مدني الرياض" يحرّر قدم طفل عَلِقت بمكبّر صوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تمكّنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض من إنقاذ قدم طفل، عَلِقت بمكبّر صوت (سماعة) ونجحت في تحريرها.

وقالت المديرية عبر حسابها على منصة إكس -تويتر سابقاً- إن الطفل بصحة جيدة، ولله الحمد.

كانت هذه تفاصيل خبر "مدني الرياض" يحرّر قدم طفل عَلِقت بمكبّر صوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.