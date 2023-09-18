انت الان تتابع العقود الآجلة لخام برنت ترتفع عند 93.98 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 5:36 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بفعل مخاوف من نقص المعروض في الربع الأخير من العام. وزادت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.1 %، إلى 93.98 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً أو 0.2 %، إلى 90.92 دولار للبرميل. وصعد الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر.

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