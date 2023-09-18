استقرار أسعار الذهب عند 1924.29 دولار للأوقية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 5:42 صباحاً

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، اليوم، عند 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة). كما استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 %، إلى 23.07 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 927.29 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأوقية.

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