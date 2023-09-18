بـ 20.767 رخصة.. نمو أعداد الرخص التجارية بالنصف الأول من 2023 بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 5:57 صباحاً

قالت أمانة منطقة الرياض إنه تأكيدًا للحراك الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الرياض حققت الرخص التجارية نموًا في النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضحت الأمانة في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في منصة إكس، أن عدد الرخص الصادرة عام 2022، بلغ 18.013 رخصة مقارنة بـ 20.767 رخصة في العام الجاري 2023م؛ كان أعلاها في نطاق بلديات الروضة 3169 رخصة، والبطحاء 2262 رخصة، وشمال الرياض 1966 رخصة. وجاء الارتفاع خلال العام الحالي انعكاساً للنهضة العمرانية التي تشهدها العاصمة والنمو الاقتصادي في المدينة وسهولة الإجراءات ووضوحها للمستفيدين والتحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية.

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