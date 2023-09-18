حركة النقل
ــــــــــــــــــ 2022
قطار الحرمين
3.312.503 ركاب
شبكة الشرق
1.565.674 راكبًا
شبكة الشمال
647.816 راكبًا
1.296.349 حاجًا
2021
قطار الحرمين
934.571 راكبًا
شبكة الشرق
1.256.929 راكبًا
شبكة الشمال
428.778 راكبًا
2020
قطار الحرمين
206.268 راكبَا
شبكة الشرق
967.651 راكبًا
شبكة الشمال
283.070 راكبًا
كانت هذه تفاصيل خبر تضاعف ركاب قطار الحرمين مرتين في عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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