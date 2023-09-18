تُحبس وتُطلق بموعد.. "الزعاق": الخيول والجمال والصقور "مثلث اعتزاز العرب"

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محمد بن مسعود - الدمام - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الخيول والجمال والصقور هي زوايا مثلث الاعتزاز لدى العرب وتدل على العزة والفخر.

وأضاف "الزعاق"؛ في فيديو على حسابه بـ"إكس"، أنه مع بداية اشتداد الحرارة "زدحة وجمرة القيظ"، تحبس الطيور والخيل والإبل، ومع بداية انكسار أجواء الحرارة "موسم مرخيات القلايد" يتم إطلاق الطيور والخيل للتدريب والإبل للمرعى.

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