انت الان تتابع عُسر وحرج وشريطان.. ماذا لو لم يكن محور الأرض مائلًا؟ "المسند" يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 7:50 صباحاً

عدد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، الفوائد المترتبة على القدرة الإلهية في جعل محور الأرض مائلًا 23 درجة. وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "من فضل الحكيم العليم أن جعل محور الأرض مائلًا 23 درجة، ولو كان محورها مستقيمًا؛ لما كان هناك أربعة فصول على الأرض، ولعاش الناس فصلًا واحدًا فقط حسب موقعهم الجغرافي". وأضاف: "لو كان محورها مستقيمًا "ستكون المناطق الشمالية من الأرض متجمدة كالقطب أو شديدة البرودة، ولا تصلح للحياة البتة، وستكون المناطق الاستوائية حارة جدًّا جدًّا لا تصلح للحياة أيضًا". وتابع: "وعليه سوف يتجمع الناس في شريطين ضيقين من الأرض؛ الأول شمال خط الاستواء، والثاني جنوبه، وهنا تصعب الحياة وتضيق، ويكون الإنسان في عسر وحرج ومشقة، ولله في خلقه شؤون".

كانت هذه تفاصيل خبر عُسر وحرج وشريطان.. ماذا لو لم يكن محور الأرض مائلًا؟ "المسند" يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.