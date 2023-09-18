شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 44%.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والأحساء والخرج 44 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 15 مئوية.

وسجّلت القنفذة أعلى نسبة رطوبة 85%.

وأضاف المركز أن فرصة هطول أمطاررعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

وأشار المركز أن جازان وعسير والباحة ستتأثر بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تمتد إلى مكة المكرمة.