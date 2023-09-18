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السعودية | المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1444 / 1445هـ.

وأوضح المعهد بأن التقديم يبدأ من 18/9/2023 وحتى 16/10/2023 وذلك عبر البوابة الإلكترونية www.hipf.edu.sa .

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الرابعة والثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، والذي يعد معهدًا غير ربحي أُسس بمبادرة كريمة من وزارة الطاقة على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية، لإنشاء المعهد، والذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية.

يذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج, فيما يقدم البرنامج كاملًا باللغة الإنجليزية، وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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