انت الان تتابع "أوليفر كان": السعودية فاجأتني وتصنع دوريًّا ينافس عالميًّا.. "كل شيء تغير الآن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 8:35 صباحاً

نوّه الأسطورة الألمانية "أوليفر كان"، بالتطور السعودي الملفت في كرة القدم، موجهًا رسالة لبعض وسائل الإعلام التي كانت تهاجم المشروع السعودي "كل شيء تغير الآن". وقال "أوليفر" في تصريحات لبرنامج "كورة" على قناة "خليجية" مع الإعلامي "تركي العجمة": "أتيت إلى السعودية لأول مرة في 2017، وكانت تجربة جيدة، وهناك تغير كبير في السعودية في جميع المجالات، ما حققه ولي العهد منذ ذلك التاريخ حتى اليوم هو إنجاز مذهل". وعلق الأسطورة الألماني على تواجد نجوم عالميين بالدوري السعودي قائلًا: "الدوري السعودي كان مفاجأة للجميع؛ ولكن من وجهة نظري انتقال كثير من النجوم للدوري يُعد أمرًا جيدًا في كرة القدم؛ لأنه سيخلق المنافسة مع الدوريات الأخرى، والاستثمار في كرة القدم شيء مهم. وتابع: "كانت مفاجأة لي عندما انتقل كرستيانو رونالدو؛ لكني تأكدت أن هناك هدفًا وطموحًا لجعل الدوري السعودي من أفضل الدوريات في العالم والجميع هنا بالفعل يؤمن بذلك". ووجّه الحارس الألماني رسالة لوسائل الإعلام قائلًا: "أوجه رسالة لبعض وسائل الإعلام التي هاجمت المشروع السعودي، وخاصة في أوروبا، كل شيء تغير الآن، العالم يتغير؛ ولذلك سنرى منافسين مختلفين، وظهور دوريات مختلفة". واستطرد أوليفر: "العالم يتغير، السعودية تصنع دوريًّا ينافس الدوريات الكبرى بأندية لديها تاريخ طويل ومميز ولاعبون عالميون، وقد رأينا ذلك في كأس العالم الماضي". واختتم "كان" حديثه بجملة: قال لي ابني: "يجب أن أشاهد الدوري السعودي، لأنه يلعب هناك رونالدو وبنزيما، ولو جاءت لي فرصة للعمل في السعودية، لن أتردد، سأجلب عائلتي للعيش معي".

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