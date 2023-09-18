بعد إقالة "مارسيل كايزر".. الشباب يستهدف التعاقد مع المدرب الإيطالي "جنارو غاتوزو"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 8:37 صباحاً

كشفت تقارير صحفية عن استهداف نادي الشباب التعاقد مع المدرب الإيطالي جنارو غاتوزو، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة الحالية. ووفقًا لما أفادت به "قنوات الكأس" القطرية؛ فإن غاتوزو أحد الخيارات حاليًا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ‎الشباب السعودي، بعد رحيل الهولندي مارسيل كايزر. وكان نادي الشباب قد أعلن إقالة مدربه الهولندي مارسيل كايزر، بعد عدة أسابيع فقط من توليه تدريب الفريق، لسوء النتائج منذ بداية الموسم، وتكليف الأرجنتيني خوان براون بدلا منه. ولم يتولَّ جنارو غاتوزو صاحب الـ45 عامًا، تدريب أي نادٍ منذ رحيله عن قيادة نادي فالنسيا الإسباني في يناير الماضي، الذي تولى تدريبه في يوليو 2022. وسبَق للمدرب الايطالي تولي القيادة الفنية للعديد من الأندية أبرزها: فيورنتينا، نابولي، ميلان، باليرمو، سيون.

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