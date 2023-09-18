انت الان تتابع خلل يزيد احتمالية الخطر.. "التجارة" تستدعي 1867 مركبة "كيا" لـ 4 موديلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 8:39 صباحاً

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 1867 مركبة من نوع "كيا" لموديلات "Carens - K8 - Sportage - Telluride" إصدار 2022 - 2023؛ وذلك لخلل بلوحة العدادات. وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء "لخلل في نظام لوحة العدادات قد يؤدي إلى عدم عرض المعلومات المطلوبة مثل (ضغط الإطارات والرسائل والإشارات التحذيرية)". وأشارت، عبر أكثر من إنفوجراف نشرته اليوم، إلى أن هذا الخلل "يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث".

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