شاهد.. إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق القصيم - حائل السريع

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محمد بن مسعود - الدمام - نجحت فرق الدفاع المدني بالقصيم في إخماد حريقٍ في ناقلة وقود على طريق القصيم - حائل السريع.

وقال الدفاع المدني: تمّ تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات.

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