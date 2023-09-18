انت الان تتابع لافتات ترحيب بشوارع طهران لبعثة النصر بقيادة رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 8:51 صباحاً

قامت الجماهير الإيرانية بالترحيب ببعثة النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، استعدادًا لمواجهة برسبوليس الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا. ووضعت الجماهير لافتات ترحيبية لبعثة ‎النصر في شوارع طهران بإيران، كما علقت صور نجم النصر رونالدو. وكانت بعثة نادي النصر قد توجهت صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء برسبوليس غدًا، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات البطولة الآسيوية. ويتواجد نادي النصر ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا: (الدحيل القطري، ونادي الاستقلال من طاجكستان، وبرسبوليس الإيراني). ونجح النصر في التأهل لدور المجموعات، بعد فوزه في الدور التمهيدي أمام شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (4/2).

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