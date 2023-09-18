انت الان تتابع مجسم "الدلة" بالدائر يفتح خلافاً بين مواطن والبلدية.. مناقصة أم مبادرة؟ اتجه للإمارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فتح مجسم الدلة الواقع في مدخل محافظة الداير شرق منطقة جازان، خلافاً بين البلدية وأحد المواطنين بعد أن ادعى أن البلدية طلبت منه تصميم وتنفيذ المجسم بوعد توقيع عقد معه وإدراجه ضمن مناقصة بشكلٍ رسمي بعد الانتهاء منه؛ كونه عملاً فردياً، موضحاً أنه قام بتصميمه في منزله بمساعدة أبنائه وتركيبه بناءً على تنسيق مع رئيس البلدية الذي جرى نقله أخيراً.

وأشار المواطن إلى أنه تقدّم بشكوى لإمارة منطقة جازان التي بدورها وجّهت الجهات المعنية في المحافظة للنظر في الموضوع، غير أن بلدية الدائر نفت لـ"الخليج 365"، ما ادعاه المواطن بأن له مستحقات.

تفصيلاً، قال المواطن صالح التليدي؛ لـ"الخليج 365"، إنه اتفق مع بلدية الدائر على تصميم مجسم يعكس هوية المحافظة التي تشتهر بزراعة البن، مشيراً إلى أن البلدية كانت قد تفاعلت مع تغريدة نشرها وتمّت دعوته والجلوس معه والاتفاق على ذلك، موضحاً أنه قام بالتصميم والتنفيذ في منزله بمساعدة أبنائه كونه لديه اهتمام بتصاميم المجسمات ولديه معمل في منزله لذلك.

وأضاف: "الموضوع أخذ منحى آخر بعد نقل رئيس البلدية الذي رحب به"، موضحاً أن نقل رئيس البلدية جاء قبل تركيب المجسم، وتمّ عرض الأمر على الرئيس الحالي، وتم تركيبه في مدخل المحافظة بدل الدوّار نظراً لشكله الجمالي، لافتاً إلى أنه بعد التركيب بدأت فصول المطالبة؛ حيث ادعت البلدية أن التصميم عبارة عن مبادرة منه، وهو ما نفاه المواطن، مبيناً أن هناك اتفاقاً مسبقاً شفهياً على أن يتم إدخاله في مناقصة غير أن نقل الرئيس أزّم الحالة وعطّل مستحقاته.

وقال: "تقدّمت في بادئ الأمر بطلب للبلدية غير أنني لم أجد أي تجاوبٍ وأصبحوا متمسكين بأنها مبادرة وهي ليست كذلك"، موضحاً أنه تقدّم بشكوى لإمارة منطقة جازان، وتمّ توجيهها إلى المحافظة التي أحالتها للنظر فيها.