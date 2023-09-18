ربط شؤون المعلمين إداريا بوكالة الموارد البشرية

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قرارا ينص على نقل الارتباط الوظيفي للإدارة العامة لشؤون المعلمين إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية. كما نص القرار على ارتباط الوحدات التنظيمية لشؤون المعلمين بإدارات التعليم فنيا بالإدارة العامة لشؤون المعلمين بوكالة الموارد البشرية. كما يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 2 / 3 / 1445، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.



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