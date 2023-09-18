بعدما أنهوا مَهمتهم الإنسانية بدرنة.. وفاة 6 من "فزعة شباب بنغازي" في حادث سير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 10:15 صباحاً

أعلنت وسائل إعلام ليبية، عن وفاة 6 أفراد من "فزعة شباب بنغازي"، جراء حادث سير أثناء عودتهم من درنة المنكوبة عقب كارثة إعصار دانيال. وقالت الوسائل إن الشباب الستة هم: محمد المجبري، ويوسف الدينالي، وبالعيد التاورغي، وناجي بن سعود، ومهند الزليتني، وهاشم الشريف. ووقع الحادث وفق "سكاي نيوز عربية" عند منطقة قندولة بالجبل الأخضر (40 كم جنوب غرب البيضاء). وتداول مقربون من الشباب على منصات التواصل الاجتماعي خبر وفاتهم، بعدما أنهوا مهمتهم الإنسانية في درنة. وكان فريق "فزعة شباب بنغازي" من أول الملتحقين بدرنة؛ إثر تعرضها لفيضان أودى بحياة الآلاف من الأشخاص ومسح أحياء بكاملها. وأدى الفيضان إلى مقتل الآلاف في ثوانٍ معدودة؛ حيث اقتلع المباني السكنية وجرف الطرق والجسور. وتم الإبلاغ عن مقتل ما يزيد على 11300 شخص، وما زال أكثر من 10000 آخرين في عداد المفقودين، بعد أسبوع من الكارثة؛ وفق ما ذكره الهلال الأحمر الليبي والأمم المتحدة.

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