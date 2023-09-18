"سدايا": خدمة الختم الرقمي تهدف إلى رفع كفاءة إتمام الوثائق والعقود رقمياً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 10:27 صباحاً

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، خدمة الختم الرقمي؛ لرفع كفاءة إتمام الوثائق والعقود رقمياً ضمن المنصات الحكومية. وتستهدف الخدمة إجراء التعاملات الحكومية بموثوقية عالية وتتيح للجهات الحكومية رفع كفاءة إتمام الوثائق والعقود رقمياً، وإثبات هويتها على المستندات الرقمية، وتوفير بيئة رقمية آمنة. وأوضحت "سدايا" في إنفوجراف نشرته اليوم، أن أبرز الجهات المستفيدة من الخدمة، هي: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومنشآت، وجامعة القصيم.

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