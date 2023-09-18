انت الان تتابع 3 إصابات عقب حادث طعن في جامعة أسترالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 10:29 صباحاً

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الأسترالية، إصابة 3 أشخاص، ونقلهم إلى المستشفى بعد حادث طعن بجامعة في كانبيرا. وبحسب "روسيا اليوم"، قالت الشرطة، في بيان اليوم الاثنين: إن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، وتم اعتقال شخص واحد بعد حادث طعن في الجامعة الوطنية الأسترالية. ولم تؤكد الشرطة أو مسؤولو الجامعة ما إذا كان أي من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس متورط في الحادث. وفتحت السلطات الأسترالية تحقيقًا في الحادثة، وتُواصل جمع المعلومات والاستماع إلى شهادات شهود العيان.

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