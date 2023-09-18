شاهد.. هكذا استقبلت الجماهير الإيرانية "النصر" وسجادة بشعار "برسبوليس" هدية لـرونالدو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 10:39 صباحاً

احتشد المئات من جماهير الكرة في طهران لاستقبال وتحية فريق النصر السعودي بقيادة البرتغالي كرستيانو رونالدو، بعد وصول الفريق لملاقاة فريق برسبوليس الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا. وأظهرت عدة مقاطع فيديو لوكالة تسنيم الإيرانية، المئات من الجماهير حول حافلة النصر وهم يلوحون بعلامات الترحيب بالفريق ويلتقطون الصور للاعبين داخل الحافلة. وفي مقطع آخر أهدت إدارة الفريق الإيراني سجادةً للاعب النصر رونالدو؛ تقديرًا لقيمته وحفاوة باستقباله. وكانت بعثة نادي النصر قد توجهت صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران، للقاء برسبوليس غدًا، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات البطولة الآسيوية. ويتواجد نادي النصر ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا: (الدحيل القطري، ونادي الاستقلال من طاجكستان، وبرسبوليس الإيراني). ونجح النصر في التأهل لدور المجموعات، بعد فوزه في الدور التمهيدي أمام شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (4/2).

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